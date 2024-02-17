Bahar 2. bölüm 2. fragman: Hayata dönen Bahar'ın ilk günleri... Show TV'nin yeni dizisi Bahar, izleyicilerin nabzını yakaladı. İlk bölümü beğeni toplayan diziden 2. bölüm fragmanı geldi. Bahar dizisi 2. bölüm 2. fragmanında Bahar'ın hayata dönüşü sinyal verdi.

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ensonhaber.com

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ilk bölümüyle ekrana geldi.

MF Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, fedakar kadınların hikayesini ekrana taşıyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor.

Bahar yeni fragman

İkinci bölümden yeni fragman yayınlanan Bahar dizisinde Demet Evgar'ın "Normal hayatıma değil, hayata dönmeyi tercih ediyorum" sözleri damga vurdu.

Özgürce alışveriş yapan Bahar yılların acısını çıkarırken kariyeri için de adım atıyor.

İşte hayata dönen Bahar'ın ilk günleri...