Bahar Candan ve Pascal Nouma'dan olay yaratan poz! Sosyal medya ayaklandı Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, Beşiktaş’ın eski golcüsü Pascal Nouma ile pozunu yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. İşte olay yaratan o poz…

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Bir dönem konuşması ve tavırlarıyla gündeme gelen Bahar Candan, 2016 yılında katıldığı İşte Benim Stilim yarışma programıyla adını milyonlara duyurmuştu.

O zamandan bu yana ünlü isim, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Bahar Candan, aktif bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanıyor ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Pascal Nouma ile olay yaratan poz!

Son olarak, Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma ile birlikte uçakta verdikleri bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları poza kayıtsız kalamadı. Binlerce kullanıcıdan ağır eleştiriler geldi.