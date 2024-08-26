Bahar dizisi 2. sezon ne zaman? Bahar yeni sezon tarihi! Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ilk sezonu tamamladı. Seyirciler, ikinci sezonun başlayacağı tarihi merak etti. Peki, Bahar dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni bölüm tarihi...

Editör: Yağmur Dinç

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ekran macerasına sezona finali verdi.

MF Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, fedakar kadınların hikayesini ekrana taşıyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor.

Bahar izleyicileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda, "Bahar dizisi 2. sezon ne zaman" sorusu gündeme geliyor.

İşte Bahar yeni sezon tarihi...

BAHAR 2. SEZON NE ZAMAN

Bahar dizisi kaldığı yerden 17. bölümü ile salı günleri izleyicisi ile buluşacak. Sezonun ise eylül ayında başlaması bekleniyor.