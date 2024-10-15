Bahar dizisinde geçen 'gusto' ne demek? Gusto sahibi olmak ne anlama geliyor?

Hüseyin Topuz

Show Tv'nin sevilen dizisi Bahar'da kullanılan bir terim izleyiciler tarafından merak edildi.

Bahar dizisinin son bölümünde öne çıkan "gusto" terimi, izleyicilerin dikkatini çekti.

Diziye yeni katılan karakterin Bahar için kullandığı 'sende gusto yok' sözü sosyal medyada gündem oldu.

Peki, "Gusto" ne demek ve "gustosu olmak" ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

Gusto ne demek?

"Gusto" İtalyanca kökenli bir kelimedir ve Türkçede genellikle "zevk" veya "tutku" anlamında kullanılır.

Bu kelime, bir kişinin bir şeyi yaparken duyduğu keyif, coşku veya hevesi ifade eder. Örneğin, "Bu yemeği büyük bir gusto ile yedi" denildiğinde, kişinin yemeği büyük bir zevkle yediği anlatılmak istenir.