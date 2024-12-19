Bahar dizisine bomba transfer! Başarılı oyuncu Bahar kadrosuna dahil oluyor...

Hüseyin Topuz

Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin paylaştığı dizi son dönemin en popüler yapımları arasına girmeyi başardı.

İkinci sezonu ile ekranlara gelmeye devam eden Bahar dizisi her Salı izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

MF Yapım imzalı Bahar dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

Başarılı oyuncu diziye dahil oluyor

Bahar dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha ekleniyor. Ünlü oyuncu Emre Karayel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bahar dizisine dahil olacağını duyurdu.

Emre Karayel bir döneme damga vuran "Bir Kadın, Bir Erkek" dizisinde Demet Evgar'ın partneriydi.

Demet Evgar ve Emre Karayel'in yeni bir projede bir araya gelmesi izleyicileri sevindirdi.