Haber Merkezi

Türkiye yeni bir sayfa açtı; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle devam eden süreç başarıya ulaştı. Terör örgütü PKK, silah bırakma kararı aldı ve kendini feshetti.

Birçok gazeteci, PKK'nın yaptığı fesih kararını kendi penceresinden yorumladı.

"PKK'NIN FESHİNİN BİZE FAYDASI NE"

YouTube'da yayın yapan Bahar Feyzan da bu isimlerden biri.

Feyzan'ın yaptığı yorum, sosyal medya mecralarında fazlasıyla tartışıldı.

Bahar Feyzan, "PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürt'ün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın.." ifadelerini kullandı.

"NE OLUYOR, BİZE ANLATIN DİYENLERE.."

Bu sözler Ensonhaber tarafından da haberleştirildi.

Bahar Feyzan, Ensonhaber'in manşetine X hesabı üzerinden yanıt verdi.

Önce, "Ben barış karşıtı değilim. Bunu yazmam bile çok acıklı. Peki ne oluyor, bize anlatın diyenlere, hakaretler yağdırmak normal mi? Böyle mi barışılıyor?" ifadelerini kullanan Bahar Feyzan, ardından Ensonhaber'in X paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Kendini devlet sanıp bana laf sokanlar nasıl mutlu nasıl mutlu. Ama bir o kadar da gülünç. Öncelikle gerçek basittir, dolambaçlı değildir. Hani A Haber, mağazadan kaçarak çıkmış ya! Oradaki Kürt kardeşimiz de diyor ki; sıradan bir Kürt'e etkisi ne olacak bu kararların? İnanmazsınız ama aynı şeyi sıradan Türk kardeşimiz de merak ediyor... Sizin, benimle dalga geçmenizin hiçbir ehemmiyeti yok. Şebekliğe karışacak değilim. Çünkü cevabı olmayanlar, soranı yıpratmak için elinden geleni yaparlar. Aynı şeyi Güldür Güldür programı bile mizanse ediyor! Kısa hafızanızda yeri olmayabilir, hatırlamazsınız! Hani barış için bildiri yayınladılar diye üniversiteden atılan hocalar vardı! Ve daha niceleri! Demek o insanların hepsi haklıymış! Başkaları yanılmış! Bizi yönetenler; yumurta kapıya dayanınca mı durumu anlayacak? Yoksa gelecek yüzyılı görüp bizi, ona mı hazırlayacaklar? Biliyorum fazla yüklendim çözmeniz uzun sürebilir. Olmazsa Rasim'den destek alırsınız, o çabuk kavrıyor! @ensonhaber"