Bahar'ın kaynana Nevra'sı gençliğinde bakın nasılmış! İşte Hatice Aslan'ın 19'luk hali... Ünlü oyuncu Hatice Aslan'ın gençliğini merak eden Bahar dizisi izleyicileri, arama motoruna yöneldi. Aslan, genç halini sosyal medya hesabında "19'luk Hatçe" notuyla yayınladı.

ensonhaber.com

Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar dizisi, Show TV izleyicileriyle buluşuyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosunda yılların oyuncusu Hatice Aslan da yer alıyor.

Bahar'ın kayınvalidesi Nevra rolünü oynayan Hatice Aslan, performansıyla seyirciyi ekrana kilitliyor.

Hatice Aslan hakkında bilgileri öğrenmek için internete yönelenler, gençlik halini de merak ediyor.

Yılların güzeli

En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı ve Lale Devri gibi dizilerde rol almış olan Hatice Aslan, şimdilerde 62 yaşında.

Neredeyse 40 yıldır mesleğini icra eden Aslan, gençliğinden beri ekranlarda.

Hatice Aslan'ın yıllara meydan okuyan güzelliği ise göreni şaşırtıyor.

İşte 19 yaşındaki hali...