Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın annesini gören şaştı kaldı! Güzelliği tıpkı annesi… Ekranlara Bahar karakteriyle güçlü bir iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar’ın annesini gören gözlerine inanamadı. Benzerliği ile ağızları açık bırakan anne kız kendilerine hayran bıraktı. İşte, Demet Evgar’ın güzelliğini aldığı annesi…

ensonhaber.com

Geçtiğimiz sene kızı Mavi'yi kucağına alan güzel oyuncu Demet Evgar, SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede reytingleri adeta alt üst eden Bahar dizisiyle iddialı bir dönüş yaptı.

Dizinin başrol karakteri Bahar’a hayat veren Evgar izleyenlerin hayranlığını bir kez daha kazarak başarılı oyunculuğunu tekrar kanıtlamış oldu.

Başarılı oyunculuğu ile gündemin nabzını tutmaya devam eden Evgar’ın özel hayatı da merak ediliyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Evgar’ın son olarak annesi ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Annesi ile olan benzerliğinin yanı sıra annesi Birgül Evgar'ın genç görünümü büyük ilgi topladı.

Güzelliği annesinden…