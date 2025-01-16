AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı tarafından Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony’nin katkılarıyla hazırlanan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "Yılın Fotoğrafları" seçkisini inceledi. Beş farklı kategoride sunulan etkileyici kareleri değerlendiren Uraloğlu, görüşlerini paylaştı.

"ÖZGÜR SURİYE" KATEGORİSİ

Emin Sansar’ın “Listeler” fotoğrafına oy veren Uraloğlu, bu karenin derin anlamlar barındırdığını belirtti:

Bu karede bir arayışın izleri var. İnsanlar sevdiklerinin akıbetini öğrenmeye çalışıyor. Bir yakınınızı kaybedersiniz, toprağa verir ve acınızı bir nebze hafifletirsiniz. Ancak burada, sevdiklerinin sağ mı, ölü mü olduğunu bile bilmeyen insanların endişesi var. Bu fotoğraf, yaşanan acının derinliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

"DOĞAL YAŞAM VE ÇEVRE"

Mert Alper Derviş’in “Zor İmtihan” fotoğrafını seçen Uraloğlu, mücadele azmine dikkat çekti:

Bu kare, farenin belki de son anlarını yansıtıyor. Ancak son gücüyle vazgeçmemiş, büyük bir çaba gösteriyor. Tilkinin karşısında cesaretini sergilemiş. Bu mücadele ruhu gerçekten etkileyici.

"HABER" KATEGORİSİ

Barış Seçkin’in “Dış İşleri” karesi, Uraloğlu’nun haber kategorisindeki tercihi oldu. Fotoğrafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik duruşunu vurguladığını söyleyen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Bu karede, Cumhurbaşkanı’mızın olayların akışına odaklandığını görüyoruz. Yanında ABD Başkanı Joe Biden’ın bulunduğu pozisyon bile onun kararlılığını etkilemiyor. Geçmişteki liderlerimizin zoraki bir duruş sergilediği anlar akla geliyor. Oysa bu kare, liderliğin ve özgüvenin güçlü bir ifadesi.

"GÜNLÜK HAYAT" KATEGORİSİ

Lokman Vural Elibol’un “Sel Eğlencesi” fotoğrafını seçen Uraloğlu, bu karede hayatın zorluklarına rağmen yaşama sevincinin öne çıktığını ifade etti:

Zor bir durumla başa çıkarken bile yaşam enerjisini koruyabilmek, bu fotoğrafla güçlü bir şekilde yansıtılmış. İnsanların bu neşesi ve azmi gerçekten etkileyici.

"SPOR" KATEGORİSİ

Mustafa Yalçın’ın “Havada Asılı” karesi, spor kategorisinde Bakan Uraloğlu’nun tercihi oldu. Fotoğrafın sanatsal bir başarıya işaret ettiğini dile getiren Uraloğlu, şunları söyledi:

Bu karede sporcu yalnızca bir hareketi başarıyla tamamlamıyor, aynı zamanda çevresindekilerle bir iletişim kuruyor. O anda başarının mutluluğu ve planlı bir hareketin sonucu net bir şekilde hissediliyor. Anı yakalama açısından oldukça başarılı bir fotoğraf.

Seçkideki tüm fotoğrafları büyük bir beğeniyle incelediğini belirten Uraloğlu, emeği geçen tüm fotoğrafçılara ve katkıda bulunan ekiplere teşekkür etti.