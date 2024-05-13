Bakın aslen nereli çıktı! Survivor Aleyna’nın memleketi meğer… Survivor All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sercan’ı eleyen Aleyna, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aleyna Kalaycıoğlu’nun memleketi bakın neresiymiş…

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Survivor All Star bu sezon adeta nefes kesiyor!

Zamanın daralmasıyla birlikte yarışmacıların performansları da giderek artıyor.

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz sezonlarda büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Bu sezon da fanları onu yalnız bırakmadı. Başarısıyla adından söz ettiren Aleyna, dün akşam yayınlanan bölümde rakibi Sercan'ı eleyerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya ise Aleyna Kalaycıoğlu araştırmalarıyla çalkalanıyor.

Başarılı yarışmacının memleketi bakın neresi çıktı. Duyan kulaklarına inanamıyor…

Survivor Aleyna'nın memleketi...

26 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu, aslen Bursalı. Bursa’da doğdu ancak Yalova’da büyüdü.

Annesi ile babasının boşanmasının ardından, annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul’a yerleşti.

ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycığlu, Survivor'da başarısıyla adından söz ettiriyor.