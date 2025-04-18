Banker Bilo'nun aşkı Zeyno'ya bakın; Son haliyle mest etti...

Yağmur Uçar

1980 yapımı Banker Bilo, Türk sinemasının kült komedilerinden biridir ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenmiştir.

Senaryosunu Yavuz Turgul ve Sadık Şendil'in kaleme aldığı film, Almanya'ya işçi olarak gitme hayaliyle yola çıkan bir köylü gencin başına gelen olayları mizahi bir dille anlatır.

Başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı film, günümüzde de beğeniyle izlenmektedir.

Filmin unutulmaz karakterlerinden biri de Bilo'nun sevgilisi Zeyno.

Usta oyuncu Meral Zeren'in canlandırdığı Zeyno'nun son hali merak konusu oldu.

Şimdilerde 68 yaşında olan Zeren'in güzelliği, adeta donup kaldı.

İşte son görüntüsü...