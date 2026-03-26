Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi: İşte yeni Hogwarts

2001’de sinemalara adım atan ve 25 yıldır hayranların hafızasında yer eden film serisinin ardından, yeni dizi haberi heyecan yarattı.

Daha önceki uyarlamalar çoğu zaman orijinal filmin yerini tutmakta zorlandığı için, bu kez oyuncu seçimleri de şimdiden hayranlar arasında eleştirilere neden oldu.

Yeni dizide başrol üçlüsü Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) ve Alastair Stout (Ron Weasley) olarak belirlendi. Warner Bros. ve HBO, diziden ilk görseli paylaşarak hayranları heyecanlandırdı.

Harry Potter dizisinin ilk fragmanı yayınlandı ve Potterhead’ler yeni maceraya şimdiden kilitlendi.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni Harry Potter dizisi aralık ayının sonunda yayınlanacak.

Daha önce CEO Casey Bloys, dizinin yayın tarihini 2027’nin Ocak-Nisan aralığına işaret etmişti; ancak fragmanda yer alan detaylar, beklenen yayın tarihinin biraz öne alındığını gösterdi.

Serinin her bir kitabı için ayrı bir sezon planlanıyor ve bu sayede Harry Potter dizisi uzun soluklu bir proje olarak hayranlarla buluşacak.