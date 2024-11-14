Barselona'daki meşhur bankta Arda Turan sürprizi

Haber Merkezi

Barselona Avrupa'nın en popüler turistik kentlerinden biri. Bu tarihi şehrin tüm dünyadan milyonlarca ziyaretçisi var.

Buna Türkler de dahil. Ancak diğer turistler Sagra da Familia, Las Ramblas gibi yerleri ziyaret ederken bizimkilerin ilk durağı Arda Turan'ın yıllar önce poz verdiği bank oluyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, meşhur banka fotoğraf çektirmeye gitti.

BANKTA ARDA'YA DENK GELDİLER

Fotoğraf çektirmek için giden kullanıcı, bankı meşhur eden Arda Turan'a denk geldi.

Bu fırsatı kaçırmayan turistler, Arda Turan'la fotoğraf çektirdi.