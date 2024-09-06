Basın İlan Kurumu'ndan internet haber siteleri kararları Basın İlan Kurumu'nun bugün gerçekleşen 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı'nda, internet haber sitelerini yakından ilgilendiren kararlar alındı.

AA

Dijitalleşme ile birlikte şekillenen gazetecilik uygulamaları ve medya araçlarındaki değişiklikler yeni kararların alınması zorunluluğunu beraberinde getirdi.

Yeni basın kanununda da internet haber sitelerinin etkinliği gündeme getirildi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ise Genel Kurulu'nda, internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının yeniden düzenlenmesini öngören değişiklik tekliflerini kabul etti.

Genel kurulda internet basını ile ilgili önemli kararların alınmasının yanı sıra basılı gazete nüshaların teslim süresinde de uzatıma gidildi.

BİK AÇIKLAMA YAPTI

Kurum'dan yapılan açıklamaya göre, 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 4-6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü.

İlan işleri, hukuk işleri ve mali işler komisyonlarında değerlendirilen gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

DEĞİŞİKLİKLER KABUL EDİLDİ

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifleri, Genel Kurul tarafından kabul edildi.

İNTERNET HABER SİTELERİ İÇİN ASGARİ ZİYARETÇİ TRAFİK ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının belirlendiği 61. ve 67. maddelerde değişikliğe gidildi.

ZİYARETÇİ TRAFİĞİ RESMİ İLAN YAYINLAMASINDA ETKİLİ

BİK Analitik Ölçüm Sistemi'nden elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde ziyaretçi trafiklerinde yaşanan değişimlerin mahsup, müeyyide ve resmi ilan yayınlama hakkının durdurulması gibi uygulamaları doğurduğu belirlendi.

HABER SİTELERİNDEKİ SEO HABERCİLİĞİ

Bunun yanı sıra haber sitelerinin okurun merakını gidermek ve haber alma hakkını temin etmek yerine okurun haber içeriğini tıklamasına odaklandığı ve SEO haberciliğine (arama motorlarında üst sıralarda yer almak için haber metinlerinde belirli anahtar kelimeleri kullanma yöntemi) yoğunlaştığı gözlemlendi.

EK GÖSTERGE ORANLARI ARTIRILDI

Bu bilgiler doğrultusunda asgari ziyaretçi trafik sayılarının azaltılarak trafiği fazla olan internet haber sitelerine uygulanan ek gösterge oranlarının artırılması kararlaştırıldı.

GÜNLÜK ASGARİ TEKİL ZİYARETÇİ VE SAYFA GÖRÜNTÜLEME SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ

İnternet haber sitelerini daha nitelikli yayıncılık yapmaya teşvik etmesi beklenen düzenlemeye göre, günlük asgari tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayıları yüzde 50 düşürüldü.

Genel Kurul'da kabul edilen tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarının mevcut hali ve yeni düzenlemeye göre kıyaslamalı tablosuna ise açıklamada yer verildi.

ASGARİ FİKİR İŞÇİSİ SAYISI ORANI EK GÖSTERGEDE ETKİLİ

Ziyaretçi trafik ek göstergelerinde yapılan değişiklikler kapsamında internet haber sitelerinden kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 katının üzerinde olanlara yüzde 50, en az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olanlara ise yüzde 100 ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı.

SAYFADA KALMA SÜRELERİ: EN AZ 30 SANİYE

Bir diğer düzenleme de sayfada kalma sürelerine ilişkin oldu. 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci kategorilerde yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresinin en az 30 saniye, genel kategoride ise en az bir dakika olmasına karar verildi.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ, 1 EKİM'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Mevzuat değişiklikleri, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

DENETLEME, RAPORLAMA VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN OLMASI AMAÇLANIYOR

İnternet haber sitelerinin de dahil olmasıyla kurumun görev sahasının genişlemesi üzerine denetleme ve raporlama ile karar alma süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için Yönetim Kurulunun 19 Ağustos'taki toplantısında, İlan Müdürlüğü ve Kontrol Müdürlüğünün görevlerinin Denetim ve İlan Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilip İç Hizmet Talimatı'nda gerekli değişiklikler gerçekleştirildi.

DENETİM RAPORU İŞLEM SÜRELERİ KISALTILDI

Bu doğrultuda Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 103. maddesinde düzenleme yapılarak kontrol kurullarının hazırladığı denetim raporlarına ilişkin işlem süreleri kısaltılmış oldu.

GAZETELERİN BASILI NÜSHALARININ TESLİM SÜRESİ 3 GÜNE ÇIKARTILDI

Basın İlan Kurumu'nun yeni şube yapılanması sebebiyle gazetelerin basılı nüshalarını şubelere intikal ettirme sürelerinin uzayabileceği öngörülerek Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 35. maddesinde düzenleme yapıldı. Teslim sürelerine ilişkin 2 iş günü olan süre, 3 iş gününe çıkarılarak gazetelere kolaylık sağlandı.

BİLGİLENDİRMELER "İLANBİS" ARACILIĞI İLE YAPILACAK

Süreli yayınlara İLANBİS aracılığıyla dijital ortamda ulaştırılan genel müdürlük kararları ile Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulamalarına dair bilgilendirmelerin de yine İLANBİS üzerinden yapılmasına karar verildi.

Maliyetlerden tasarruf edilmesi amacıyla bu yazışmaların İLANBİS üzerinden süreli yayınlarla paylaşılması için Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 107. ve 112. maddelerinde düzenlemeler yapıldı.

ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ VE İNTERNET HABER SİTESİ SAHİPLERİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMLERİ

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre ayrı tarihlerde yapılan Anadolu gazete sahipleri ve internet haber sitesi sahipleri temsilcilerinin seçimleri, aynı gün yapılacak şekilde yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle birlikte seçim süreçlerinde gereksiz zaman ve emek israfının önüne geçilmiş olacak.

Bir sonraki genel kurul toplantısının ise 27 ila 29 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)