Başkomiser Behzat Ç. siyasete atıldı! Bakın hangi partiden aday... Behzat Ç. karakteriyle özdeşleşen Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığına aday oldu. İşte Beşikçioğlu'nun aday olduğu il ve parti...

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Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, setleri bırakıp siyasete giriyor.

Beşikçioğlu, resmen belediye başkanı adayı oldu.

54 yaşındaki ünlü oyuncunun sevenleri hangi ilde ve hangi partiden aday olduğunu merak ediyor.

İşte Behzat Ç.'nin adaylığına dair detaylar...

Behzat Amir hangi partiden aday?

Partilerin yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı il ve ilçelerde aday isimleri netleşti.

CHP, önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir... Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve Parti Meclis'imiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.