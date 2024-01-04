Baskül Aile'sinin Fidan'ı 60 kilo verdi, tığ gibi oldu! Son hali inanılmaz Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Gamze Özalan, yıllar sonraki değişimiyle görenleri şaşırttı.

ensonhaber.com

90'lı yıllara damgasını vuran Baskül Ailesi dizisi, aile komedisini ekranlara taşıdı.

Üç çocuklu bir ailenin aşırı yemek yeme alışkanlıkları yüzünden başlarına gelenleri anlatan dizi, 13 bölüm yayınlandı.

Dizinin kadrosunda Şafak Sezer, Çiçek Dilligil, Dolunay Soysert, Gamze Gözalan, Şoray Uzun gibi isimler yer aldı.

Yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyan Baskül Ailesi, şimdilerde ne yapıyor merak konusu oldu.

Dizide Fidan karakterini canlandıran Gamze Gözalan'ın değişimi, merak edenleri şoke etti.

Adeta evrem geçiren Gözalan, bir deri bir kemik kaldı.

Fidan gibi oldu

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, ekranlardan da uzaklaştı.

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan, mide ameliyatı olarak fit bir görünüme kavuştu.

Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın son halini görenler ise tanıyamadı.