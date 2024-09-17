Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde 1972 yılında çekilen Battal Gazi'nin İntikamı filminde Zıpzıp karakteri ile ünlenen Necdet Kökeş'in son hali, sevenlerini duygulandırdı.

Yağmur Dinç

Battal Gazi film serisinin ikinci filmi olan "Battal Gazi'nin İntikamı" filmi, 1972 yılında Memduh Ün yapımcılığında ve Nejdet Saydam yönetmenliğinde çekildi.

Türk sinemasına damga vuran yapımlardan Battal Gazi, başrollerinde Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci, Nevin Nuray gibi isimlere yer verdi.

Bizanslılar tarafından karısı ve çocuğu kaçırılan Battal Gazi'yi anlatan film, Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden oldu.

Battal Gazi denilince akıllara kazınan bir karakter de "Zıpzıp" oldu.

ZIPZIP YAŞLANDI

Necdet Kökeş'in hayat verdiği Zıpzıp, yıllar sonra ortaya çıktı.

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen oyuncu Necdet Kökeş, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Kökeş'i tanıyanlar ise sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyor.

İşte son hali...