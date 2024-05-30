Bayhan bakın aslen nereliymiş! Kimse bilmiyordu.... Ünlü şarkıcı Bayhan'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte, Bayhan'ın memleketi...

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Tiryakinim şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen Bayhan son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Bayhan, 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmasının ardından yarışma sonrası seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi.

Farklı tarzı ve sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bayhan hakkında aramalar hız kazandı.

Yeni çıkardığı Tiryakinim şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Bayhan'ın hayatı merak uyandırdı.

Bayhan hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü ismin memleketi yer aldı.

İşte Bayhan'ın memleketi...

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda almıştır.

Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu.