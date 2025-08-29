Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın bakın aslen nereliymiş!

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden biri olan Sergen Yalçın, yeniden siyah-beyazlı takımın başına geçti.

Futbolculuk döneminde sergilediği yetenekleri ve hocalık kariyerinde elde ettiği başarılarla tanınan Yalçın’ın memleketi de merak konusu oldu.

Taraftarlar, "Sergen Yalçın aslen nereli?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Peki, Sergen Yalçın nereli? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve yeniden takımın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, sadece başarılarıyla değil kökeniyle de merak ediliyor.

5 Kasım 1972’de İstanbul’da dünyaya gelen Yalçın, aslen Sivaslıdır. Futbolculuk döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarını giyerek "Dört büyüklerde oynayan ilk futbolcu" unvanını alan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde de Beşiktaş'la Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Siyah-beyazlı camianın en sevilen isimlerinden biri olan Sergen Yalçın’ın, Sivas kökenli bir aileden geldiği bilinmektedir.