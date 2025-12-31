Beyaz’la Joker ilk bölümde şaşırtan soru: Uzak Şehir detayı…

- Beyazıt Öztürk, yaklaşık 8 yıl aradan sonra Beyaz'la Joker programıyla ekranlara döndü.
- Programın yayınlanan ilk fragmanı ve içerdiği sürpriz anlar izleyicilerin ilgisini çekti.
- İlk bölümde sorulan "Uzak Şehir" sorusu izleyicileri şaşırttı.
Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Beyazıt Öztürk, yeni programıyla izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.
Yaklaşık 8 yıl sonra Kanal D ekranlarına dönen Beyaz’ın sunacağı Beyaz’la Joker için geri sayım resmen başladı.
Programla ilgili merak edilen detaylar artarken, yayınlanan ilk tanıtım izleyicilerin ilgisini çekti.
4 Ocak tarihinde ekrana gelecek yarışmanın fragmanı, enerjik atmosferi ve sürpriz anlarıyla kısa sürede gündem oldu.
Öte yandan programın ilk bölümünde sorulan Uzak Şehir sorusu izleyicileri şaşırttı.
UZAK ŞEHİR SORUSU GÜNDEM OLDU
Beyaz'la Joker programının ilk bölümünde Uzak Şehir dizisine ait bir soru soruldu. Gündem olan soru şu şekilde:
"Kanal D'de izlenme rekorları kıran "Uzak Şehir" dizisinde Ozan Akbaba hangi karakteri canlandırmaktadır?"
Cevapları ise şöyle:
-Eşref Albora
-Şahin Albora
-Cihan Albora
-Kaya Albora