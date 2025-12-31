Asena-İbrahim Tatlıses olayı nedir, ne olmuştu? 22 sene önce...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

31 Aralık 2025 gecesi Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show Yılbaşı Özel bölümü, hem duygusal hem de nostaljik anlara sahne oldu.

En dikkat çeken gelişme ise yıllardır görüşmeyen ve küs olduğu bilinen İbrahim Tatlıses ile Asena’nın yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelmesiydi.

Sahneye sürpriz şekilde çıkan Asena’yı karşısında gören Tatlıses, duygularına hakim olamadı.

Peki; Asena ve İbrahim Tatlıses neden küsmüştü? Asena-İbrahim Tatlıses olayı nedir, ne olmuştu? İşte detaylar...

ASENA-İBRAHİM TATLISES OLAYI

Asena, 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında oryantal danslarıyla tanınan isimlerden biri olarak televizyon programlarında ve sahne gösterilerinde yer aldı.

Bu dönemde, sahne programları aracılığıyla İbrahim Tatlıses ile tanışan Asena’nın, Tatlıses ile bir ilişki yaşadığı kamuoyuna yansıdı.

İkilinin ilişkisi özel tutulmaya çalışılsa da, magazin basınında uzun süre yer aldı. Bu süreçte, Tatlıses’in yaklaşık 18 yıl süren Derya Tuna ile olan birlikteliğinin, Asena ile yaşanan ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sona erdiği basına yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

6 Ocak 2003 tarihinde Asena, Tatlıses ile ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından, Tatlıses’in Tatlıses Show çekimlerinin yapılacağı binaya girişi sırasında bacağından silahla vurulduğu ve olay sonrası gözaltına alındığı bildirildi.

Asena, 2004 yılında Tatlıses’ten ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarda, kendisine yönelik silahlı saldırı ihtimali konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

Ayrıca, ilişkileri süresince Tatlıses tarafından şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle bir dönem çalışamadığı yönündeki iddialar basında yer aldı.

Hukuki süreçler, suçlamalar ve karşılıklı açıklamalar sonrası ikili tamamen yollarını ayırdı.