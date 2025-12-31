Türkiye’nin gururu O Ses Türkiye Yılbaşı’nda: Toprak Razgatlıoğlu'nun başarıları ve şampiyonlukları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı gecelerinin klasikleşen eğlence programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 2026 yayınıyla yine izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeye hazırlanıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanacak özel bölümde bu yıl sahne alacak konuklar arasında, spor dünyasından dikkat çeken bir isim de yer alıyor.

Dünya çapında elde ettiği başarılarla Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri haline gelen Toprak Razgatlıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında izleyici karşısına çıkacak.

Pistlerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren şampiyon sporcunun, yılbaşı gecesi eğlence dolu bir atmosferde yer alacak olması büyük merak uyandırdı.

Dünya şampiyonlukları, uluslararası başarıları ve kariyer yolculuğuyla dikkat çeken Razgatlıoğlu’nun, başarılarını sizler için derledik.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

16 Ekim 1996 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde doğan milli sporcu, henüz çocuk yaşlarda tanıştığı motosikletle kısa sürede büyük bir yetenek olduğunu gösterdi.

Disiplini, agresif sürüş tarzı ve pist üzerindeki cesaretiyle dikkat çeken Razgatlıoğlu, genç yaşta uluslararası arenaya adım atarak Türkiye’yi gururla temsil etmeyi başardı.

Özellikle Superbike Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği zaferlerle adını motor sporları tarihine yazdıran Razgatlıoğlu, kırdığı rekorlar ve kazandığı şampiyonluklarla Türk motosiklet sporunun küresel ölçekte tanınmasına büyük katkı sağladı.

Başarılı sporcu, kariyerinde yeni ve tarihi bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Razgatlıoğlu’nun 2026 sezonu itibarıyla MotoGP’ye geçiş yapması, Türk motor sporları açısından bir ilk olacak.

Pramac Yamaha adına yarışacak olan milli pilot, MotoGP’de mücadele eden ilk Türk pilot unvanını da taşıyacak.

BAŞARILARI VE ŞAMPİYONLUKLARI

2011 - IDM Yamaha R6 Cup - Yamaha YZF-R6 - 18.

2011 - Turkish Road Race 600cc Championship - Yamaha YZF-R6 - 2.

2012 - IDM Yamaha R6 Cup - Yamaha YZF-R6 - 7.

2012 - Turkish Road Race 600cc Championship - Yamaha YZF-R6 - 1.

2013 - Red Bull MotoGP Rookies Cup - KTM RC250GP - 10.

2014 - Red Bull MotoGP Rookies Cup - KTM RC250GP - 6.

2015 - European Superstock 600 Championship - Kawasaki ZX-6R - 1.

2016 - FIM Superstock 1000 Cup - Kawasaki ZX-10R - 5.

2017 - European Superstock 1000 Championship - Kawasaki ZX-10R - 2.

2018 - Superbike Dünya Şampiyonası - Kawasaki Ninja ZX-10R - 9.

2019 - Superbike Dünya Şampiyonası - Kawasaki Ninja ZX-10R - 5.

2020 - Superbike Dünya Şampiyonası - Yamaha YZF R1 - 4.

2021 - Superbike Dünya Şampiyonası - Yamaha YZF R1 - 1.

2022 - Superbike Dünya Şampiyonası - Yamaha YZF R1 - 2.

2023 - Superbike Dünya Şampiyonası - Yamaha YZF R1 - 2.

2024 - Superbike Dünya Şampiyonası - BMW M1000RR - 1.

2025 - Superbike Dünya Şampiyonası - BMW S1000RR - 1.