Beyaz'la Joker ilk fragman: Yayın tarihi açıklandı

Komedinin, eğlencenin, samimiyetin ve talk show kültürünün efsane ismi olarak gönüllere taht kurmuş olan; Türkiye'nin en sevilen sunucusu Beyazıt Öztürk yepyeni bir formatla stüdyoda yerini aldı.

Kanal D'de başlayacak olan "Beyaz'la Joker" programından ilk tanıtım yayınlandı.

Detayların merak konusu olduğu Beyaz'la Joker'in hem yayın günü hem de formatı belli oldu.

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ‘Beyaz'la Joker’ ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kanal D'de olacak.

İşte, ilk fragman...