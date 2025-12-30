Abone ol: Google News

Beyaz'la Joker ilk fragman: Yayın tarihi açıklandı

Yıllar sonra ekrana dönen Beyazıt Öztürk'ün Beyaz'la Joker programından ilk tanıtım yayınlandı.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 11:14
  • Beyazıt Öztürk'ün "Beyaz'la Joker" programından ilk tanıtım yayınlandı.
  • Program, 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak.
  • Yayın günü ve formatı açıklanan program, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Komedinin, eğlencenin, samimiyetin ve talk show kültürünün efsane ismi olarak gönüllere taht kurmuş olan; Türkiye'nin en sevilen sunucusu Beyazıt Öztürk yepyeni bir formatla stüdyoda yerini aldı.

Kanal D'de başlayacak olan "Beyaz'la Joker" programından ilk tanıtım yayınlandı.

Detayların merak konusu olduğu Beyaz'la Joker'in hem yayın günü hem de formatı belli oldu.

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ‘Beyaz'la Joker’ ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kanal D'de olacak.

İşte, ilk fragman...

