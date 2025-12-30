Bu akşam hangi diziler var? Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Rüya Gibi…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayın akışlarında önemli değişiklikler yaşanıyor.

Bazı yapımlar yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken, bazı diziler ise kısa süreli yılbaşı arası verdi.

Dün akşam birkaç dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Bu kapsamda dizi takipçileri, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Rüya dizilerinin bu akşam yeni bölümlerinin olup olmadığını araştırmaya başladı.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI?

Salı akşamlarının takip edilen yapımlarından Kıskanmak, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü, NOW TV’nin güncel yayın akışında yer aldı.

Öte yandan Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aynı şekilde Rüya Gibi dizisinin de Show TV yayın akışında yeni bölümü bulunuyor.