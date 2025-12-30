Bu akşam hangi diziler var? Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Rüya Gibi…

- Yılbaşı haftası nedeniyle bazı diziler ara verdi, ancak Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Rüya Gibi dizileri yeni bölümleriyle bu akşam ekrana gelecek.
- Kıskanmak dizisi NOW TV'de, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi TRT 1'de ve Rüya Gibi dizisi Show TV'de yayınlanacak.
- Dün birkaç dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, izleyicilerin ilgisini artırdı.
Yılbaşı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayın akışlarında önemli değişiklikler yaşanıyor.
Bazı yapımlar yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken, bazı diziler ise kısa süreli yılbaşı arası verdi.
Dün akşam birkaç dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyicilerin merakını daha da artırdı.
Bu kapsamda dizi takipçileri, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Rüya dizilerinin bu akşam yeni bölümlerinin olup olmadığını araştırmaya başladı.
BU AKŞAM DİZİLER VAR MI?
Salı akşamlarının takip edilen yapımlarından Kıskanmak, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü, NOW TV’nin güncel yayın akışında yer aldı.
Öte yandan Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Aynı şekilde Rüya Gibi dizisinin de Show TV yayın akışında yeni bölümü bulunuyor.