Prens 4. sezon müjdesi: İşte yayın tarihi...

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleminden çıkan Prens dizisi 4. Sezonuyla gündemdeki yerini aldı.

İbrahim Selim’in Youtube’daki programına katılan ikili, dizi hakkında yeni sezon detaylarından bahsetti.

İzleyicilerin, "Prens yeni sezon ne zaman başlayacak, 4. sezon izleyiciyle ne zaman buluşacak?" soruları böylece yanıt buldu.

PRENS 4. SEZON MÜJDESİ

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın verdiği bilgilere göre Prens dizisi için süreç adım adım ilerleyecek. Senaryo çalışmalarının 2026 yılının başında başlaması planlanıyor.

Ardından yılın ortalarına doğru çekim aşamasına geçilmesi hedefleniyor.

Giray Altınok, "Prens’in senaryo çalışmaları yeni yılla birlikte başlar. Aklımızda, yılın ortasına doğru çekip önümüzdeki yılın sonuna doğru da yayına girmesi var." dedi.

Bu açıklamayla birlikte Prens 4. sezon için yayın tarihinin 2026 yılının son ayları olması bekleniyor.