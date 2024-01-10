Beyninde tümör tespit edilmişti! Şimal'in eşi sağlık durumunu paylaştı Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından beyninde tümör olduğunu ve ameliyat olacağını duyurdu.

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Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış ve bir süre tedavi gördükten sonra ameliyat olarak sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Şimal bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sevenlerini üzen haberi duyurdu.

Şimal bu kez beyninde tümör tespit edildiğini açıkladı. Şimal kötü haberi takipçileriyle paylaşıp dua istedi.

Şimal paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

Şimal'in bu paylaşımından saatler sonra Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Şimal'in eşi tarafından yapılan paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. İşte Şimal'in eşi tarafından yapılan o paylaşım...