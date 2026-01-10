Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti 121. Bölüm fragmanı: “Biz bugün Ömer’le evlendik”

Show TV ekranlarının büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla yine gündeme oturdu. Ömer yeniden evleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti 121. bölüm fragmanı…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 13:49
Kızılcık Şerbeti 121. Bölüm fragmanı: “Biz bugün Ömer’le evlendik”
  • Kızılcık Şerbeti dizisinin 121. bölüm fragmanı yayınlandı.
  • Bade, Kıvılcım'a Ömer'le evlendiklerini söylüyor.
  • İzleyiciler yeni bölümdeki gelişmeleri merakla bekliyor.

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesti.

Bade ile Ömer cephesinde yaşananlar izleyiciyi şaşkına çevirdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin merakla beklenen ikinci fragmanı yayınlandı.

Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?

ÖMER'LE BADE EVLENDİ

Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım oğlu Kemal'in hastanede karıştığını öğreniyor. Ancak Ömer'e ulaşamıyor.

Kıvılcım'ın evine gelen Bade bombayı patlatıyor. "Biz bugün Ömer'le evlendik!"

İşte Kızılcık Şerbeti 121. bölüm fragmanı:

Medya Haberleri