Kızılcık Şerbeti 121. Bölüm fragmanı: “Biz bugün Ömer’le evlendik”

- Kızılcık Şerbeti dizisinin 121. bölüm fragmanı yayınlandı.
- Bade, Kıvılcım'a Ömer'le evlendiklerini söylüyor.
- İzleyiciler yeni bölümdeki gelişmeleri merakla bekliyor.
SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesti.
Bade ile Ömer cephesinde yaşananlar izleyiciyi şaşkına çevirdi.
Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin merakla beklenen ikinci fragmanı yayınlandı.
Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?
ÖMER'LE BADE EVLENDİ
Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım oğlu Kemal'in hastanede karıştığını öğreniyor. Ancak Ömer'e ulaşamıyor.
Kıvılcım'ın evine gelen Bade bombayı patlatıyor. "Biz bugün Ömer'le evlendik!"
İşte Kızılcık Şerbeti 121. bölüm fragmanı: