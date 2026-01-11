Taşacak Bu Deniz'de şoke eden ayrılık! "Hoşçakal" notuyla paylaştı: Ünlü oyuncu veda ediyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Henüz 13 bölümdür yayında olan dizi, güçlü kadrosu ve hikayesiyle gündem oluyor.

Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi isimlerin başrolde olduğu diziden ayrılık haberi geldi.

İzleyicileri şaşırtan kararın akabinde ünlü oyuncu veda paylaşımı yaptı.

HOŞÇAKAL ŞÜKRİYE

Dizide Esme'nin annesi Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, yapımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu.

Karaca, “Hoşçakal Şükriye” notuyla yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve diziden ayrıldığını açıkladı.