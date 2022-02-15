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Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım'ın cesur pozları nefes kesiyor...'Profiline kış gelmemiş!'

Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım'ın cesur pozları nefes kesiyor...'Profiline kış gelmemiş!'

Survivor All Star 2022 kadrosuna yedeklerden katılan 2000 doğumlu yarışmacı Aşkım Tuğçe, programdaki sessizliğinin aksine sosyal medyada bir o kadar aktif. İşte o cesur pozlardan bazıları...