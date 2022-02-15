Euro
15.50
0.87%
Dolar
13.66
0.49%
Altın
813.57
-0.54%
Borsa
2037
1.74%
Bitcoin
603.949
3.76%
BTXN Coin
37.85
3.02%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C
    • Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım'ın cesur pozları nefes kesiyor...'Profiline kış gelmemiş!'

    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım'ın cesur pozları nefes kesiyor...'Profiline kış gelmemiş!'

    Survivor All Star 2022 kadrosuna yedeklerden katılan 2000 doğumlu yarışmacı Aşkım Tuğçe, programdaki sessizliğinin aksine sosyal medyada bir o kadar aktif. İşte o cesur pozlardan bazıları...
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım'ın cesur pozları nefes kesiyor...'Profiline kış gelmemiş!'

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022,  tüm hızıyla devam ediyor.

    Yarışmada birbirinden iddialı isimlerin yer alırken, elenenlerin yerine yedek kadrodan isimler geliyor.

    Son olarak ise yarışmaya eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe dahil oldu.

    Başarılarıyla da dikkatleri çeken Tunay, 2013 yılında Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

    Dominik'te sakin tavırlarıyla dikkat çeken Aşkım'ın ada dışındaki yaşamı merak konusu oldu.

    SURVİVOR AŞKIM'DAN CESUR POZLAR

    297 bin takipçisi olan Aşkım Burçe Tunay, Instagram'ı epey aktif kullanıyor, bir yandan da Youtube içerikleri üretiyor.

    Aşkım Burçe, 2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanındı.

    Survivor All Star 2022 yarışmacısı Aşkım Burçe'nin cesur pozlarını görenler ise şaşıp kaldı.

    İddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan 22 yaşındaki Tunay'a yorum ve beğeni yağıyor.

    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım ın cesur pozları nefes kesiyor... Profiline kış gelmemiş! #1

    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım ın cesur pozları nefes kesiyor... Profiline kış gelmemiş! #2

    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım ın cesur pozları nefes kesiyor... Profiline kış gelmemiş! #3

     

    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım ın cesur pozları nefes kesiyor... Profiline kış gelmemiş! #4

    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım ın cesur pozları nefes kesiyor... Profiline kış gelmemiş! #5

    Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım ın cesur pozları nefes kesiyor... Profiline kış gelmemiş! #6


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi
    Futbol

    Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi

    Türk astronomlar iki yeni gezegen keşfetti
    Teknoloji

    Türk astronomlar iki yeni gezegen keşfetti

    Görüş Bildir