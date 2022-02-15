- Haberler
- Medya Haberleri
- Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım'ın cesur pozları nefes kesiyor...'Profiline kış gelmemiş!'
Bir de Dominik dışında görün! Survivor Aşkım'ın cesur pozları nefes kesiyor...'Profiline kış gelmemiş!'
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 17:48
- Güncelleme : 15.02.2022 - 17:50
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022, tüm hızıyla devam ediyor.
Yarışmada birbirinden iddialı isimlerin yer alırken, elenenlerin yerine yedek kadrodan isimler geliyor.
Son olarak ise yarışmaya eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe dahil oldu.
Başarılarıyla da dikkatleri çeken Tunay, 2013 yılında Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.
Dominik'te sakin tavırlarıyla dikkat çeken Aşkım'ın ada dışındaki yaşamı merak konusu oldu.
SURVİVOR AŞKIM'DAN CESUR POZLAR
297 bin takipçisi olan Aşkım Burçe Tunay, Instagram'ı epey aktif kullanıyor, bir yandan da Youtube içerikleri üretiyor.
Aşkım Burçe, 2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanındı.
Survivor All Star 2022 yarışmacısı Aşkım Burçe'nin cesur pozlarını görenler ise şaşıp kaldı.
İddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan 22 yaşındaki Tunay'a yorum ve beğeni yağıyor.