Haberler



Medya



Bir Derdim Var dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ergenlerin dünyası mercek altında

Bir Derdim Var dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ergenlerin dünyası mercek altında AyNA Yapım imzalı yeni dizisi 'Bir Derdim Var', 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor. Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Bir Derdim Var dizisi hakkında bilgiler...