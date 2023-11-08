Bir Derdim Var dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ergenlerin dünyası mercek altında

Kanal D’nin yeni dizisi “Bir Derdim Var”, yayınlanan tanıtımları ile merak uyandırmış, sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu.
Merakla beklenen dizinin yayın macerasına başlıyor.
Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat’ın üstlendiği dizi 9 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.
Bir Derdim Var, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına almakla kalmayıp, ailelerinin de sorunlarını ekrana taşıyacak.
Bir Derdim Var adını Türk Rock müziğinin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin efsanevi şarkısından alıyor.
Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait “Bir Derdim Var”ın yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor.
İtalya’nın izlenme rekorları kıran dizisi “Oltre La Soglia”nın yerli uyarlaması “Bir Derdim Var”, oyuncu kadrosu ve konusuyla merak ediliyor.
İşte diziye dair detaylar...
Bir Derdim Var oyuncu kadrosu
Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu.
Bir Derdim Var dizi konusu
Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap.
Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi.
Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca.
Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır.
Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.