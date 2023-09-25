Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın'ın son pozunu gören "Vah vah" dedi! Bacakları yok olmak üzere! Sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Süreyya Yalçın, "Nazar" emojisi koydu. Yalçın'ın nazar emojisi koyduğu paylaşım ise zayıflığı nedeniyle "üzüntüyle" karşılandı.

ensonhaber.com Gittikçe zayıflayan ve bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareleri de yorum kapatan Yalçın, son paylaşımına nazar emojisi ekledi. Mini elbisesiyla zayıflığı iyice görünür olan Yalçın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gören "Vah" çekti Nazar emojili fotoğraf paylaşan Süreyya Yalçın'ı gören, "Vah vah çok kötü" yorumlarında bulundu. Bacakları yok olma durumuna gelen Süreyya Yalçın'ın eleştirilerden kaçmak için fotoğraflarını yoruma kapatması da dikkati ekti. Süreyya Yalçın'ın eski hali

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