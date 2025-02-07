Bir Zamanlar İstanbul'un Seher'i Alina Boz'un eşini duyan kulaklarına inanamadı! Bakın kimmiş...

Yağmur Uçar

Asıl çıkışını Paramparça dizisindeki Hazal karakteriyle yakalayan Alina Boz, ardından Elimi Bırakma, AŞK 101, Maraşlı ve Bir Peri Masalı dizilerinde rol aldı.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile evlilik yolunda ilerleyen Alina Boz, şimdilerde dinleniyor.

7 yaşında İstanbul'a gelen ve kısa sürede adapte olan Boz, aslında kabin memurluğu okudu ancak oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

1998 doğumlu ünlü oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de ön planda.

Şimdilerde TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'da adından söz ettiren Alina Boz, seyircilerin gündeminde.

Boz'un özel hayatı, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kiminle evli olduğunu duyanlar ise bir kez daha şoke oluyor.

ALİNA BOZ'UN EŞİ

Alina Boz ile Umut Evirgen, 2 Aralık 2023 tarihinde Emirgan'da demirli olan Halas 71 adlı teknede nikah masasına oturdu.

Daha önce Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşayan Evirgen, eşi Alina Boz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Umut Evirgen'in işletmeci olduğu ve Emirgan'da birkaç mekanın sahibi olduğu biliniyor.