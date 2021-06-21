Biz Bir Dolaşalım filmi konusu nedir? Biz Bir Dolaşalım filmi oyuncu kadrosu..

Biz Bir Dolaşalım filmi konusu nedir? Biz Bir Dolaşalım filmi oyuncu kadrosu..

2015 Türkiye yapımı komedi türündeki Biz Bir Dolaşalım filmi, bugün TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki Biz Bir Dolaşalım filmi konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini Kemal Uzun'un, yapımcılığını Mehmet Akif Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Murat Özsoy'un kaleme aldığı Biz Bir Dolaşalım filmi, bugün saat 16.00'da sinema severlerle buluşuyor.

Sadi Celil Cengiz, Selahattin Taşdöğen, Berkan Şal, Yılmaz Gruda ve Murat Özsoy gibi isimlerin rol aldığı film, TRT TV Filmleri projesi kapsamında çekildi.

Filmi yayın akışında gören izleyiciler, Biz Bir Dolaşalım filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki Biz Bir Dolaşalım filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Biz Bir Dolaşalım filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BİZ BİR DOLAŞALIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarısız ve şanssız belgeselci Ahmet'in Balkanlar'da yaşayan Türkler’in gelenekleriyle ilgili belgesel projesi TRT'den onay alır. Bu iş Ahmet için hayatının fırsatı ve hep çekmeyi hayal ettiği Kenya aslanları belgeseli için de bulunmaz bir fırsattır fakat Ahmet'in bu iş için hiç parası yoktur.

Çekim için zar zor yola çıkan Ahmet ve ekibinin talihsizlikler peşini bırakmaz. Sınırı geçemeyen Ahmet, Meriç'in iki yakasının da aslında özde aynı olduğunun farkına varır ve Yunanistan, Makedonya ve Bosna-Hersek’te çekilmesi gereken belgeseli çaktırmadan Edirne’nin köylerinde çekmeye karar verir.

Köylerinin tanıtımı için TRT’den bir ekibin geldiğini sanan belediye başkanının çekimlere dahil olmasıyla işleri iyice zorlaşacak ve üstüne üstlük Mostar Köprüsü’nden atlama geleneğini çekmeye çalıştıkları sahnede, hep medyatik olmak isteyen sporcu belediye başkanının gönüllü olup köprüden suya atlayıp sonra da ortadan kaybolmasıyla işler iyice karışacaktır.

BİZ BİR DOLAŞALIM FİLMİ OYUNCULARI