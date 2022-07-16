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    Bodrum'da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı

    Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaşanan kazada sevgilisi Jake McLean'ı kaybeden ünlü model Yazmin Oukhellou, kazayla ilgili yaptığı açıklamalarda "Bilerek kolumu kırdım, başka seçeneğim yoktu" dedi.
    • 16.07.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 16:45
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    Bodrum'da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı

    İngiltere'nin sevilen dizilerinden biri olan 'The Only Way Is Essex'te rol alan Towie'nin 28 yaşındaki yıldızı Yazmin Oukhellou ve 33 yaşındaki sevgilisi Jake McLean, 3 Temmuz'da  Bodrum'da kaza yapmıştı.

    Yaşanan kazada Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralanırken McLean hayatını kaybetmişti.

    Kaza öncesi kavga ettikleri iddia edildi

    Yaşana olayın ardından ikilinin, kazadan önce büyük bir kavga ettikleri iddia edilmişti.

    Bodrum da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı #1

    Sessizliğini bozdu

    Türkiye'de tedavi olan ünlü oyuncu Yazmin Oukhellou, kazayla ilgili sessizliğini bozarak The Sun'a açıklamalarda bulundu.

    "Bilerek kolumu kırdım"

    geçirdikleri kaza sonrası araçlarından çıkmak ve yardım çağırabilmek için acele ettiğini belirterek, "Kolum sıkıştığı için arabadan çıkamadım. Bilerek kolumu kırdım ve sıkıştığım yerden çıkarak yardım çağırdım." ifadelerini kullandı.

    Bodrum da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı #2

    "Başka seçeneğim yoktu"

    Kolunu kırmaktan başka seçeneği olmadığını dile getiren 28 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Hareketsiz yatıp kanamadan ölebilirdim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirdim, başka seçeneğim yoktu." dedi.

    Ölen eşinin hayatta olduğunu kendine inandırıyor

    Yazmin Oukhellou, aşağı yuvarlandıkları şarampolden yukarı doğru çıkarken yardım için çığlık attığını ve Jake McLean'ın hala hayatta olduğuna kendini inandırdığını da söyleyerek sözlerini noktaladı.

    Bodrum da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı #3

    Bodrum da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı #4

    Bodrum da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı #5

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    Bodrum da eşini kazada kaybeden model, o günü anlattı #8

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