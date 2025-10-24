Borsayı karıştırdı! İşte Sihirbaz Aref'in son hali...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adını şimdilerde Borsa İstanbul'da yasaklanması ile duyduğumuz Aref Ghafouri, bir dönem Yetenek Sizsiniz'e katılmıştı.

İllüzyon performansları ile ilgi toplayan ve finale kalan yükselen Aref'in sihirbazlık ödülleri de bulunuyor.

Şovlarına çeşitli ülkelerde devam eden Sihirbaz Aref'in son hali ise zaman zaman merak ediliyor.

Tarzıyla dikkat çeken bir karakter olan Aref Ghafouri'nin değişimi şaşırttı.

İşte, son görüntüsü...