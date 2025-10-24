Abone ol: Google News

Borsa'da işlem yasağı getirilen Aref Ghafouri'yi, Yetenek Sizsiniz ile tanıyoruz. Yıllardır ekranda olmayan Sihirbaz Aref'in son halini merak edenler için araştırdık.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 10:23
Borsayı karıştırdı! İşte Sihirbaz Aref'in son hali...
  • Aref Ghafouri, Borsa İstanbul'da işlem yasağı aldığında dikkat çekti.
  • Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan ve sihirbazlık ödülleri bulunan Aref, ülkeler arası şovlarını sürdürüyor.
  • Son görüntüsü ve değişimi, merak konusu olmaya devam ediyor.

Adını şimdilerde Borsa İstanbul'da yasaklanması ile duyduğumuz Aref Ghafouri, bir dönem Yetenek Sizsiniz'e katılmıştı.

İllüzyon performansları ile ilgi toplayan ve finale kalan yükselen Aref'in sihirbazlık ödülleri de bulunuyor.

Şovlarına çeşitli ülkelerde devam eden Sihirbaz Aref'in son hali ise zaman zaman merak ediliyor.

Tarzıyla dikkat çeken bir karakter olan Aref Ghafouri'nin değişimi şaşırttı.

İşte, son görüntüsü...

