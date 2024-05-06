Böylesi görülmedi! At suratlı kadın sosyal medyayı şoke etti...

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Estetik çılgınlığı her geçen gün şoke ediyor.
Instagram'da 154 bin takipçisi bulunan 'horsegiirl420' isimli hesabından fotoğraflar paylaşan Stella isimli kadın görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.
At suratına sahip olmak için yüzlerce estetik operasyon geçirdiği iddia edilen kadın sosyal medyada gündem oldu.
At gibi kadın
Stella Staillion isimli DJ kadın, yeni yüzüyle sık sık paylaşım yapıyor.
Stella, Instagram hesabında oldukça ilgi görüyor ve takipçi sayısı artıyor.
Sosyal medya kullanıcıları ise Stella'nın maske taktığını öne sürerken aynı zamanda psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu da düşünüyor.