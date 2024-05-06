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Böylesi görülmedi! At suratlı kadın sosyal medyayı şoke etti...

Böylesi görülmedi! At suratlı kadın sosyal medyayı şoke etti... Instagram'da "horsegiirl420" kullanıcı adıyla dikkatleri çeken kadın, at gibi görünmesiyle gündem oldu.. Stella adlı kadını görenler, şaştı kaldı.