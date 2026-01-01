Bu akşam (1 Ocak 2026) Veliaht var mı, yayınlanacak mı? Veliaht 16. bölüm tarihi...

- Yılbaşı programları sonrası dizilerin yayın tarihleri merak ediliyor.
Yılbaşı eğlence programlarının sona ermesinin ardından televizyon kanallarının yeni sezon dizi yayın tarihleri izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı.
Özellikle Perşembe akşamlarının sevilen yapımı “Veliaht” izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Yeni yılın ilk perşembe akşamı olan 1 Ocak 2026 tarihinde “Veliaht” dizisinin ekranlara gelip gelmeyeceği sorgulanıyor.
Peki bu akşam “Veliaht” yayınlanacak mı? İşte 1 Ocak 2026 yayın akışı ve “Veliaht” dizisinin yeni bölüm tarihi...
2 OCAK 2026 VELİAHT YAYINLANACAK MI
Veliaht yeni bölüm yerine saat 20:00'da Tur Rehberi yerli filmi Show TV ekranlarında olacak.
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümü ise 8 Ocak Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak.