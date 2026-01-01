Bugün hangi diziler var? Halef Köklerin Çağrısı, Veliaht…

- Televizyon kanallarının yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışları değişti.
- Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizileri bu hafta yayınlanmayacak.
- Her iki dizi de yılbaşı nedeniyle bir haftalık ara verdi.
Bu hafta yılbaşı sebebiyle televizyon ekranlarında özel yayınlar ve program değişiklikleri öne çıktı.
Dizi izleyicileri de favori yapımlarının akıbetini merak etmeye başladı.
Yılbaşı nedeniyle birçok dizinin yayın takviminde ara verilmesi, “Bu akşam diziler yayınlanacak mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
İzleyiciler, özellikle Halef: Köklerin Çağrısı ile Veliaht dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.
BU AKŞAM DİZİLER YAYINLANACAK MI?
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht, bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak.
1 Ocak Perşembe gününün yılbaşı haftasına denk gelmesi ve prime time kuşağının özel programlara ayrılması nedeniyle dizinin yayın takvimine kısa bir ara verildi.
Benzer bir durum NOW TV’de yayınlanan Halef için de geçerli.
Halef dizisi, yılbaşı haftası dolayısıyla NOW TV’nin güncel yayın akışında yer almadı. Yapım, 1 haftalık yayın arası verdi.