Bu akşam (10 Eylül Salı) Bahar dizisi var mı, yayında mı? Bahar 2. sezon tarihi...
Haber Merkezi

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, dört gözle bekleniyor.

Salı akşamları izleyici ile buluşan Bahar dizisinin yeni sezon fragmanı hala yayınlanmadı.

yayın akışına göz atan seyirciler, yayınlanacak mı merak ediyor.

Peki, bu akşam Bahar dizisi var mı? 10 Eylül Salı Bahar yayınlanacak mı? İşte yeni sezon tarihi...

10 EYLÜL SALI BAHAR DİZİSİ VAR MI

Bahar dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor.

Fragmanı da henüz yayınlanmayan dizinin 17 Eylül Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

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Yağmur Dinç
Editör