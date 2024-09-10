Bu akşam (10 Eylül Salı) Bahar dizisi var mı, yayında mı? Bahar 2. sezon tarihi...

Haber Merkezi
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, dört gözle bekleniyor.
Salı akşamları izleyici ile buluşan Bahar dizisinin yeni sezon fragmanı hala yayınlanmadı.
Show TV yayın akışına göz atan seyirciler, dizi yayınlanacak mı merak ediyor.
Peki, bu akşam Bahar dizisi var mı? 10 Eylül Salı Bahar yayınlanacak mı? İşte yeni sezon tarihi...
10 EYLÜL SALI BAHAR DİZİSİ VAR MI
Bahar dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor.
Fragmanı da henüz yayınlanmayan dizinin 17 Eylül Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.