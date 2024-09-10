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Bu akşam (10 Eylül Salı) Bahar dizisi var mı, yayında mı? Bahar 2. sezon tarihi...

Bu akşam (10 Eylül Salı) Bahar dizisi var mı, yayında mı? Bahar 2. sezon tarihi... Salı günleri yayınlanan Bahar dizisi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Sete dönen diziye ilişkin yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, bu akşam Bahar dizisi var mı? Bahar 2. sezon başlayacak mı? İşte yayın tarihi...