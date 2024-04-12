Bu akşam (12 Nisan) Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 59. bölüm tarihi

Ramazan Bayramı tatili, televizyon ekranlarına da yansıdı.
Kanalların yayın akışları, bayram kapsamında bazı değişikliklere uğradı.
Dizilerin birçoğu bayram arası verirken, yeni bölümler ekrana gelmedi. Bu kapsamda merak edilen bir konu da cuma günleri yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" oldu.
12 Nisan Cuma bayramın üçüncü günü olarak kutlanırken, Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü izleyicilerin gündeminde yer alıyor.
"Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı", "Kızılcık Şerbeti 59.bölüm ne zaman", "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı" gibi sorular araştırılıyor.
İşte Show TV yayın akışı...
Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?
Son olarak geçtiğimiz cuma 58. bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, bayram dolayısıyla bu Cuma ekranlara gelmeyecek.
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm, haftaya yani 19 Nisan Cuma günü yayınlanacak.
İşte 12 Nisan Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti