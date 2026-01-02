Bu akşam (2 Ocak 2026) Kızılcık Şerbeti var mı, saat kaçta? Show TV yayın akışı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı haftası nedeniyle ekranlarda bazı dizilerin yeni bölümleri yer almadı.

Takip ettiği dizileri günlük olarak araştıran izleyiciler, yayın akışını kaçırmak istemiyor. Bu kapsamda, cuma gününü akşamında "Kızılcık Şerbeti" merak konusu oluyor.

Seyirciler, Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti 2 Ocak Cuma günü yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı araştırıyor.

Gözler, yayın akışına çevrildi.

Peki; bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu? İşte detaylar...

2 OCAK 2026 KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI

Kızılcık Şerbeti bu akşam ekranlarda olmayacak. Onun yerine Aile Arasında yerli komedi filmi saat 20:00'da izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm haftaya 9 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.