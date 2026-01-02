Spoiler sağlam yerden! Taşacak Bu Deniz'de sürpriz aşk: Amirum Dayı ve Şirin Furtuna...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'e sürpriz aşk geliyor.

Trabzon Film Festivali'ne konuk olan Taşacak Bu Deniz ekibinin verdiği spoilerlar sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor.

Daha önce dizinin kaç sezon süreceği ve Gezep ile Hicran aşkı gibi detayların verildiği konuşmada senaristlerin sürpriz bir aşkı da itiraf ettiği ortaya çıktı.

KOÇARİ VE FURTUNA AŞKI

Sosyal medyada yayılan videoda senarist, Amirum Dayı ile Şirin Furtuna'nın ilerleyen bölümlerde aşk yaşayacağını açıkladı.