Abone ol: Google News

Spoiler sağlam yerden! Taşacak Bu Deniz'de sürpriz aşk: Amirum Dayı ve Şirin Furtuna...

Trabzon Film Festivali'nde konuşma yapan Taşacak Bu Deniz senaristleri, dizideki sürpriz aşka dair spoiler verdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 12:48
Spoiler sağlam yerden! Taşacak Bu Deniz'de sürpriz aşk: Amirum Dayı ve Şirin Furtuna...
  • Taşacak Bu Deniz dizisinin senaristleri, dizide sürpriz bir aşk yaşanacağını açıkladı.
  • Trabzon Film Festivali'nde yapılan konuşmada, senaristler Amirum Dayı ve Şirin Furtuna arasındaki aşkı duyurdu.
  • Bu açıklamalar sosyal medyada hızla yayıldı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'e sürpriz aşk geliyor.

Trabzon Film Festivali'ne konuk olan Taşacak Bu Deniz ekibinin verdiği spoilerlar sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor.

Daha önce dizinin kaç sezon süreceği ve Gezep ile Hicran aşkı gibi detayların verildiği konuşmada senaristlerin sürpriz bir aşkı da itiraf ettiği ortaya çıktı.

KOÇARİ VE FURTUNA AŞKI

Sosyal medyada yayılan videoda senarist, Amirum Dayı ile Şirin Furtuna'nın ilerleyen bölümlerde aşk yaşayacağını açıkladı.

Medya Haberleri