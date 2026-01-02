MasterChef Altın Kupa bitti mi, neden yok? İşte final tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026’nın ekrana dönmesiyle birlikte izleyicilerin en çok sorduğu soruların başında “MasterChef neden yok?” ve “MasterChef Altın Kupa bitti mi?” geliyor.

MasterChef'i takip edenler neden yayın akışında yer almadığını merak ediyor.

Son olarak 30 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde Altın Kupa mücadelesinde ilk altın ceketi Hasan kazanmıştı.

İzleyicilerin merak ettiği detaylar arama motorunda sorgulanırken, final tarihi gündeme geldi.

Peki; MasterChef Altın Kupa bitti mi? Final günü ne zaman? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ALTIN KUPA BİTTİ Mİ

MasterChef Altın Kupa, Survivor’la aynı dönemde bir süre daha yayınlanacak ve final bölümüyle tamamlanacak.

FİNAL TAKVİMİ

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın yeni bölümleri için yayın tarihi netleşti. Yarışma, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı yeniden izleyiciyle buluşacak.

Ardından 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar akşamları Altın Ceket mücadeleleri üst üste ekranlara gelecek. Bu üç günde 2., 3. ve 4. Altın Ceket sahipleri belli olacak.

Ardından 16-17 Ocak'ta finalistler belirlenecek ve 18 Ocak'ta canlı yayınla ilk Altın Kupa'nın sahibi belli olacak.