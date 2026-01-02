Yeni sezon öncesi flaş karar: İnci Taneler’inde 4 kişi birden ayrılıyor

- İnci Taneleri, uzun bir aradan sonra ocak ayında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
- Yeni sezon öncesi, dört oyuncunun diziye veda edeceği açıklandı.
- Selma Ergeç, Gözde Gürkan, Bekir Aksoy ve Begüm Atak projeden ayrılıyor.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, yayın hayatına uzun bir ara vermişti.
Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hayata geçirdiği Organize İşler: Karun Hazinesi projesinin çekimleri nedeniyle verilen aranın ardından, İnci Taneleri’nin çekimlerinin gelecek hafta yeniden başlayacağı öğrenildi.
15 Mayıs’ta ara verilen dizinin, planlamaya göre ocak ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte kadroda önemli değişiklikler yaşanacağı da gündeme geldi.
4 oyuncu diziye veda edecek.
4 OYUNCU AYRILIYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, İnci Taneleri’nde yeni sezon öncesi kadroda önemli bir değişim yaşanacak. Yapım ekibinin aldığı karar doğrultusunda dizinin 3. sezonunda dört oyuncu yer almayacak.
Piraye’nin (Selma Ergeç) kardeşi Tayfun karakterine hayat veren Özgün Çoban, Aleyna rolünü canlandıran Gözde Gürkan, Cenk karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bekir Aksoy ve Sibel’i oynayan Begüm Atak, yeni sezonda projeye veda edecek.