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Bu akşam (25 Ekim) Kızılcık Şerbeti var mı, yayınlanacak mı? Show TV yayın akışı...

Bu akşam (25 Ekim) Kızılcık Şerbeti var mı, yayınlanacak mı? Show TV yayın akışı... Dizilerin yeni bölümleri iki gündür yayınlanmıyor; Bu sebeple ''Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 25 Ekim Show TV yayın akışı…