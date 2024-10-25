Bu akşam (25 Ekim) Kızılcık Şerbeti var mı, yayınlanacak mı? Show TV yayın akışı...

Yağmur Dinç
Dizilerin son iki gündür yeni bölümleri ekrana gelmiyor...
Terör saldırısı ve reklam gelirleri nedeniyle tekrar bölümleri yayınlanan diziler, cuma günü de yayınlanmayacak mı merak konusu oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen bölümü kapsamında, "Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı" sorusu gündeme geldi.
25 Ekim Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu. Peki, bu akşam yayınlanacak mı? İşte yanıtı!
KIZILCIK ŞERBETİ YAYINLANACAK MI 25 EKİM 2024
Kızılcık Şerbeti 73. yeni bölüm tarihi, 25 Ekim Show TV yayın akışı ile belli oldu.
Buna göre dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.