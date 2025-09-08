Bu akşam (8 Eylül 2025) Uzak Şehir başlıyor mu, yayınlanacak mı? 2. sezon 1. bölüm... Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler, yeni bir pazartesi gününde "Uzak Şehir"i gündeme aldı. Bu kapsamda, "bu akşam Uzak Şehir yayınlanacak mı" sorusu binlerce takipçisinin araştırma konusu oldu. Peki, Uzak Şehir başlayacak mı? 8 Eylül Pazartesi Uzak Şehir var mı? İşte bilgiler...