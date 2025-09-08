Bu akşam (8 Eylül 2025) Uzak Şehir başlıyor mu, yayınlanacak mı? 2. sezon 1. bölüm...

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Uzak Şehir, finaliyle sezonu noktalarken izleyicilerini heyecan dolu bir bekleyişe sokmuştu.
Cihan ve Alya’nın yakınlaşmasının damga vurduğu son bölümün sonrasında dizinin ikinci sezonu için geri sayım sürüyor.
Boran Albora'nın ölümüne dair yeni soru işaretlerinin yer aldığı fragman, izleyicileri iyice merak ettirdi.
8 Eylül Pazartesi akşamı ise gözler yayın akışına çevrildi.
Peki; bu akşam Uzak Şehir var mı, yayınlanacak mı? İşte Kanal D yayın akışı...
Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI
Fenomen dizi, bu akşam ekrana gelmeyecek.
Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül Pazartesi 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.