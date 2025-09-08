Abone ol: Google News

Bu akşam (8 Eylül 2025) Uzak Şehir başlıyor mu, yayınlanacak mı? 2. sezon 1. bölüm...

Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler, yeni bir pazartesi gününde "Uzak Şehir"i gündeme aldı. Bu kapsamda, "bu akşam Uzak Şehir yayınlanacak mı" sorusu binlerce takipçisinin araştırma konusu oldu. Peki, Uzak Şehir başlayacak mı? 8 Eylül Pazartesi Uzak Şehir var mı? İşte bilgiler...

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 10:02
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Uzak Şehir, finaliyle sezonu noktalarken izleyicilerini heyecan dolu bir bekleyişe sokmuştu.

Cihan ve Alya’nın yakınlaşmasının damga vurduğu son bölümün sonrasında dizinin ikinci sezonu için geri sayım sürüyor.

Boran Albora'nın ölümüne dair yeni soru işaretlerinin yer aldığı fragman, izleyicileri iyice merak ettirdi.

8 Eylül Pazartesi akşamı ise gözler yayın akışına çevrildi.

Peki; bu akşam Uzak Şehir var mı, yayınlanacak mı? İşte Kanal D yayın akışı...

Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI

Fenomen dizi, bu akşam ekrana gelmeyecek.

Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül Pazartesi 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

