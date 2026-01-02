Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yeni bölüm mü? 2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, bu sezon da ekrana geliyor.

Birçok dizinin bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmemesinin ardından Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Bu kapsamda "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, 734. bölüm tarihi belli oldu mu? İşte 2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışı...

2 OCAK 2026 ARKA SOKAKLAR YAYINLANACAK MI

Arka Sokaklar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Pi'nin Yaşamı filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Arka Sokaklar dizisinin 734. bölümünün, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.