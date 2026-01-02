Abone ol: Google News

Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman: Zerrin ve Kaya'nın evlat acısı...

Yeni bölümü 5 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan Uzak Şehir'den 2. fragman geldi. Fragmana, kaza geçiren Zerrin ve Kaya'nın bebeklerini kaybedişi yansıdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 15:35
  • Uzak Şehir dizisinin 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
  • Bu fragmanda, Zerrin ve Kaya'nın geçirdiği kaza sonucu bebeklerini kaybettikleri görülüyor.
  • Zerrin ve Kaya evlat acısıyla başa çıkmaya çalışırken, Alya ve Cihan boşanma sorunlarıyla mücadele ediyor.

Kanal D'ye damga vuran Uzak Şehir, yılbaşı haftası nedeniyle bu pazartesi yayınlanmadı.

Yeni bölümü 5 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak diziden yeni fragman geldi.

Son bölümde Alya ve Cihan'ın herkese direnen aşkı tam gaz devam ederken; Kaya ve Zerrin, Demir'den kaçarken kaza yapmıştı.

Uzak Şehir 44. bölüm 2.fragmanında, çiftin bebeklerini kucaklarına alamadığı görüldü.

Evlat acısı yaşayan Zerrin ve Kaya yaralarını sarmaya çalışırken, Alya ve Cihan boşanma konusunda zorlanıyor.

İşte, yeni bölümden yeni fragman...

