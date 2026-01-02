Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman: Zerrin ve Kaya'nın evlat acısı... Yeni bölümü 5 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan Uzak Şehir'den 2. fragman geldi. Fragmana, kaza geçiren Zerrin ve Kaya'nın bebeklerini kaybedişi yansıdı.