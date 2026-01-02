Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman: Zerrin ve Kaya'nın evlat acısı...

- Uzak Şehir dizisinin 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
- Bu fragmanda, Zerrin ve Kaya'nın geçirdiği kaza sonucu bebeklerini kaybettikleri görülüyor.
- Zerrin ve Kaya evlat acısıyla başa çıkmaya çalışırken, Alya ve Cihan boşanma sorunlarıyla mücadele ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kanal D'ye damga vuran Uzak Şehir, yılbaşı haftası nedeniyle bu pazartesi yayınlanmadı.
Yeni bölümü 5 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak diziden yeni fragman geldi.
Son bölümde Alya ve Cihan'ın herkese direnen aşkı tam gaz devam ederken; Kaya ve Zerrin, Demir'den kaçarken kaza yapmıştı.
Uzak Şehir 44. bölüm 2.fragmanında, çiftin bebeklerini kucaklarına alamadığı görüldü.
Evlat acısı yaşayan Zerrin ve Kaya yaralarını sarmaya çalışırken, Alya ve Cihan boşanma konusunda zorlanıyor.
İşte, yeni bölümden yeni fragman...