Kızılcık Şerbeti 120. bölüm 2. fragman: Asil’den Nursema’ya aşk itirafı!

Kızılcık Şerbeti, SHOW TV ekranlarında yayınlanan son bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi.

Bölüm boyunca artan gerilim ve peş peşe gelen yüzleşmeler, hikayede taşların yerinden oynamasına neden oldu.

Son bölümde Fatih ve Başak cephesinde gizlice yürütülen planın ortaya çıkması, dizideki dengeleri altüst etti.

Öte yandan Bade ile Ömer arasında yaşanan gelişmeler,bölüme damga vurdu.

Diziden beklenen ikinci fragman geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

ASİL'DEN AŞK İTİRAFI GELDİ

Dizinin yeni bölümünde Salkım ve Nilay bir olup, Başak'ın üstüne gidecek. Başak olaylarla baş edebilecek mi?

Öte yandan Nursema ve Asil buluşması izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Asil'in "Nursema, ben gönlümü kaptırdım..." sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. Asil kim aşık oldu?

İşte Kızılcık Şerbeti 120. bölüm 2. fragman: