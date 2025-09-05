Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, başlayacak mı? 5 Eylül 2025 yayın akışı

3. sezona iddialı bir veda eden Kızılcık Şerbeti, geri dönmeye hazırlanıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi, cuma akşamları yayınlanıyor.

Eylül ayında 4. sezonun ilk bölümünün yayınlanması beklenen dizi, takipçileri tarafından araştırılıyor.

5 Eylül Cuma akşamı, yani bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, yok mu sorusu dizi severlerin gündeminde.

Peki; Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm mü? İşte bugünkü Show TV yayın akışı...

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 5 Eylül 2025 Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Yerine ise bu akşam 20.00’de Hükümet Kadın 2 filmi, ardından 22.15’te Rüyanda Görürsün filmi yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu 12 Eylül 2025’te başlıyor.