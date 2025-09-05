Abone ol: Google News

Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, başlayacak mı? 5 Eylül 2025 yayın akışı

Yeni sezonu bekleyen izleyiciler, bu cuma "Kızılcık Şerbeti var mı" sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki; bu akşam Kızılcık Şerbeti başlayacak mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 5 Eylül 2025 yayın akışı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 16:11
3. sezona iddialı bir veda eden  Kızılcık Şerbeti, geri dönmeye hazırlanıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi, cuma akşamları yayınlanıyor.

Eylül ayında 4. sezonun ilk bölümünün yayınlanması beklenen dizi, takipçileri tarafından araştırılıyor.

5 Eylül Cuma akşamı, yani bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, yok mu sorusu dizi severlerin gündeminde.

Peki; Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm mü? İşte bugünkü Show TV yayın akışı...

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 5 Eylül 2025 Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Yerine ise bu akşam 20.00’de Hükümet Kadın 2 filmi, ardından 22.15’te Rüyanda Görürsün filmi yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu 12 Eylül 2025’te başlıyor. 

